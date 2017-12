Nie żyje Stanisław Terlecki. Miał 62 lata

Wiadomość o śmierci Terleckiego przekazał na Twitterze Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Terlecki zaczynał karierę w Polonezie Warszawa. W 1973 r. przeszedł do drużyny zza miedzy, Gwardii. Po dwóch latach opuścił Warszawę i przeniósł się do ŁKS-u. W łódzkim zespole grał w pierwszej lidze do 1980 r. W następnym roku, niechciany w Polsce, wyjechał do USA, gdzie występował w zespołach Golden Bay Earthquakes oraz słynnym New York Cosmos.

Po trzydziestce wrócił do kraju i ŁKS-u. W 1988 r. został zawodnikiem stołecznej Legii, z którą zdobył dwa krajowe puchary. W 1990 ponownie wrócił do ŁKS-u. W następnym sezonie widniał w kadrze Polonii Warszawa, gdzie w 1993 r. zakończył profesjonalną karierę.

Terlecki uważany był za osobę bezkompromisową zarówno na boisku, jak i poza nim, co utrudniło mu karierę, a w latach 80. ostatecznie ją złamało. Nigdy nie zagrał w finałach MŚ. Przed rozgrywanymi w Argentynie doznał kontuzji, a dwa lata później został odsunięty od reprezentacji po słynnej aferze na Okęciu (wstawił się za Józefem Młynarczykiem, który został oskarżony o przyjazd na lotnisko w stanie nietrzeźwym).

W sumie w reprezentacji - w latach 1976-1980 - Terlecki rozegrał 29 spotkań. Strzelił w nich 10 goli, lecz trzy bramki nie zostały uznane, ponieważ mecze nie były uznane za oficjalne.

W 2006 r. napisał autobiografię "Pele, Boniek i Ja" opowiadającą o jego życiu i historiach z tego życia wziętych.

Jego synowie Maciej i Stanisław również byli piłkarzami. Ten drugi jest obecnie ekspertem telewizyjnym.