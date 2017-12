Piękny gol najsilniejszego piłkarza świata [WIDEO]

Akinfenwa od kilku lat zdobywa coraz większą popularność wśród kibiców, szczególnie tych grających w gry komputerowe. W ostatnich edycjach gry FIFA napastnik był bowiem najsilniejszym piłkarzem na świecie i właśnie dzięki temu zyskał duży rozgłos.

Nigeryjczyk na realnych boiskach ostatnio radzi sobie równie dobrze, jak na tych wirtualnych. W obecnym sezonie rozegrał już 22 spotkania, w których zdobył 11 bramek, a w ostatnim meczu ligowym popisał się pięknym golem.

Obecnie zespół 35-latka zajmuje czwartą lokatę w tabeli League Two (czwarty poziom rozgrywek w Anglii) i ma tyle samo punktów, ile zespół z trzeciego miejsca, dającego bezpośredni awans do League One.