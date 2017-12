Antoni Piechniczek: Lewandowski nie jest najlepszym polskim piłkarzem w historii

Robert Lewandowski jest obecnie najlepszym polskim piłkarzem. Według wielu ekspertów piłkarz Bayernu to najlepszy polski piłkarz w historii. Innego zdania jest Antoni Piechniczek. Były selekcjoner ocenił, że od Lewandowskiego lepsi byli Zbigniew Boniek i Kazimierz Deyna.

- Lewandowski póki co jest bardzo wysoko oceniany przez polskie i zagraniczne media, ale to Boniek i Deyna byli w trójce najlepszych zawodników świata. Na razie Lewandowski tego nie osiągnął. Jeśli to zrobi będziemy mogli mówić, że jest najlepszy - powiedział w wywiadzie dla sportowebeskidy.pl Antoni Piechniczek.

- Wielu zawodników z dawnej epoki spokojnie poradziłoby sobie w kadrze Nawałki. Dlatego jak mi ktoś teraz mówi, że jego reprezentacja jest lepsza od tej Kazimierza Górskiego mogę tylko wzruszyć ramionami. Gdyby "Lewy" miał w drużynie Kazika Deynę to na pewno strzeliłby co najmniej pięć bramek więcej - dodał był selekcjoner.

Robert Lewandowski niemal we wszystkich tegorocznych rankingach najlepszych piłkarzy na świecie znajdował się w czołówce. "Guardian" umieścił go na 9. miejscu na swojej liście, tak samo jak "France Football" w plebiscycie "Złotej Piłki".