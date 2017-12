Joanna Jędrzejczyk w olimpijskiej sztafecie. Poniesie znicz przed IO

Zimowe igrzyska, których gospodarzem jest Pjongczang, rozpoczną się 9 lutego uroczystą ceremonią otwarcia i zapaleniem olimpijskiego znicza. Od listopada ogień olimpijski podróżuje po Korei Południowej. Sztafeta, która przemieszcza się pod hasłem "Niech wszyscy błyszczą", ma odwiedzić 17 miast. Jednym ze sportowców niosących ogień będzie Joanna Jędrzejczyk.

- To ogromne wyróżnienie. MKOL zadecydował, że to ja jako reprezentantka mieszanych sztuk walk będę brała udział w sztafecie i będę biegła ze zniczem olimpijskim. MMA daleko jest do bycia dyscypliną olimpijską, więc jest to ogromnym wyróżnieniem dla mnie, że będę mogła reprezentować nasz kraj na tak ogromnej arenie międzynarodowej. Dlatego bardzo się z tego powodu cieszę - powiedziała w audycji "Trzecia strona medalu".

W Korei Południowej sportowcy będą rywalizować w 102 konkurencjach w 15 dyscyplinach sportowych. Zawody potrwają od 9 do 25 lutego, a zabraknie w nich reprezentacji Rosji, która została wykluczona ze względu na aferę dopingową. Rosyjscy sportowcy będą mogli jednak w igrzyskach wziąć udział pod neutralną flagą.