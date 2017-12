Skoki narciarskie. Kamil Stoch nie wytrzymał presji! Stefan Hula mistrzem Polski!

Okres świąteczno-noworoczny to niezwykle intensywny czas dla skoczków narciarskich. Już drugiego dnia świąt odbywają się tradycyjne mistrzostwa Polski, a chwilę później kadra wyjeżdża do niemieckiego Oberstdorfu na Turniej Czterech Skoczni

. - Święta to jest chwila na regenerację, każdy z nas chce spędzić czas z rodziną, bo zimą jest go niezwykle mało - mówił nam Maciej Kot.

Skoczkowie nie są do końca zadowoleni z terminu rozegrania tych zawodów. O ile Stefan Hula, czy Piotr Żyła mają na obiekt im. Adama Małysza stosunkowo blisko, to zakopiańczyków czekają dwie godziny podróży.

- Ten konkurs świąteczny jest, jaki jest. Dla zawodników nie jest to nic przyjemnego. Bo trzeba się spakować i jechać na zawody i to jeszcze do Wisły. Trzeba jednak dać z siebie 100 procent. Nie mamy wpływu na to, jak wygląda kalendarz - mówi Dawid Kubacki.

Dwie twarze Stocha

Do rywalizacji stanęło 35 skoczków, a tytułu mistrza kraju bronił Piotr Żyła, który po pierwszej serii był trzeci.Na pierwszym miejscu ex aequo byli Kamil Stoch i Stefan Hula. W drugiej próbie świetnym skokiem popisał się ten drugi, a zeszłoroczny triumfator Turnieju Czterech Skoczni skoczył o 15 metrów mniej niż w pierwszej próbie (odpowiednio 126 m i 111 m). Hula po raz pierwszy w karierze został mistrzem Polski. Drugi był Piotr Żyła, a trzeci Stoch.

Klasyfikacja Mistrzostw Polski:

1. Stefan Hula 123,5/126 m (odległość w I i II serii), 254,3 - punktów

2. Piotr Żyła 119/120 m, 231,9 pkt

3. Kamil Stoch 126/111,5 m, 226,2 pkt

4. Dawid Kubacki 108/124 m, 219,3 pkt

5. Maciej Kot 115/111 m, 206,4 pkt