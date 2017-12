Boks. Artur Szpilka zawalczy na Stadionie Narodowym? Specjalna oferta od Marcina Najmana

Pięściarz nie ma najlepszej passy. Ostatni pojedynek wygrał w 2015 roku. W lipcu niespodziewanie przegrał z Adamem Kownackim, a w styczniu 2016 roku w walce o mistrzostwo świata uległ z Deontayem Wilderem. W dodatku wciąż jego lewa ręka nie jest do końca sprawna, dlatego ciągnie go do MMA, gdzie miałby się zmierzyć z celebrytą Tomaszem ”Strachem” Oświecińskim. Być może jednak czeka go jeszcze atrakcyjna sportowo pięściarska walka.

Marcin Najman, który w maju organizuje galę na PGE Narodowym widzi w niej miejsce dla Szpilki.

Najman apeluje, by Szpilka nie powielał jego błędów i „nie paprał się w MMA, bo na stole czeka oferta atrakcyjnej sportowo walki”. Najman proponuje mu takich rywali jak: Mariusz Wach (33-3), Bryant Jennings (21-2) - wygrał ze Szpilką w 2014 roku, Dereck Chisora (27-8), Dimitrij Kudriaszow (21-1) i Izu Ugonoh (17-1).

Szpilka jeszcze nie odpowiedział na ofertę Najmana, ale niedawno zapowiadał, że o swojej pięściarskiej przyszłości zadecyduje najpóźniej w marcu 2018 roku.

Gala Najmana

Pojedynek Artura Binkowskiego (16-5) z Najmanem (15-4) ma być jedną z głównych atrakcji gali, ale to nie wszystko co czeka kibiców.

Na Stadionie Narodowym zobaczymy również Rafała Jackiewicza, który stoczy... trzy pojedynki. W boksie, MMA i kickboxingu. Nikt wcześniej tego nie dokonał.