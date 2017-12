Zbigniew Boniek: Finał Ligi Europy w Gdańsku byłby dla mnie piękną klamrą

Istnieje szansa, że w 2019 i 2020 roku w Polsce odbędą się dwa duże piłkarskie wydarzenia. Po Euro 2012, finale Ligi Europy w 2015 oraz mistrzostwa Europy U-21 w 2016 roku, PZPN stara się o przyznanie naszemu krajowi organizacji mistrzostw świata U-20 oraz kolejnego finału Ligi Europy. Ten miałby odbyć się w Gdańsku.

W programie Cafe Futbol do szans w sprawie obu imprez odniósł się prezes naszej federacji, Zbigniew Boniek. - Jeśli chodzi o mistrzostwa świata U-20, to byłyby one pięknym ukoronowaniem stulecia PZPN. Mamy jednak dużą konkurencję, bo oprócz nas zgłosiły się również Indie i Peru. Szczególnie pierwszy z wymienionych krajów ma duże szanse na organizację turnieju, ponieważ podejrzewam, że oferują oni FIFA jakieś pieniądze. My natomiast przygotowaliśmy budżet, który zakłada, że potrzebne będzie wsparcie z zewnątrz - powiedział.

W czerwcu przyszłego roku dowiemy się, czy finał LE po raz drugi odbędzie się w Polsce. 3 listopada 2017 roku UEFA poinformowała, że oprócz Gdańska o organizację imprezy stara się też Porto, które chciałoby ugościć finał na Estadio do Dragao.

- Chciałbym, abyśmy mogli zorganizować finał Ligi Europy w Gdańsku w 2020 roku, ponieważ kończy mi się wtedy ośmioletni okres urzędowania i zrobienie takiej imprezy byłoby dla mnie piękną klamrą - przyznał Boniek.