Premier League. Marouane Fellaini opuści Manchester United?

Wiele wskazuje na to, że kariera belgijskiego pomocnika na Old Trafford dobiega końca. Latem wygasa kontrakt zawodnika, i mimo że Fellaini jest jednym z ulubieńców Jose Mourinho, to zdaniem brytyjskich mediów ten nie zamierza przedłużać umowy.

W obecnym sezonie Fellaini rozegrał 12 meczów, w których strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę. Obecnie pomocnik zmaga się z kontuzją kolana, przez którą nie gra od 25 listopada i na razie nawet Mourinho nie jest wskazać daty powrotu Belga. Fellaini, który niemal od początku kariery na Old Trafford był krytykowany za swoją postawę, za kadencji Mourinho jednak odżył i stał się jedną z ważniejszych postaci w zespole. Mimo to, zdaniem brytyjskich mediów Belg prawdopodobnie latem zmieni klub. Wtedy to wygasa umowa piłkarza z Manchesterem United i wg "Express Sport" ten nie zamierza jej przedłużać. 30-latek podobno otrzymał już propozycję kontraktu z Chin, a jego usługami zainteresowany ma być też turecki Besiktas. Fellaini na Old Trafford gra od lata 2013 roku, kiedy to trafił do Manchesteru United z Evertonu za ponad 30 mln euro.