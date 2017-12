Premier League. Virgil van Dijk odchodzi z Southampton?

Southamtpon zremisowało w sobotę 1:1 z Huddersfield, a w jego składzie zabrakło lidera defensywy - van Dijka. Holender wraz z rodziną zasiadł jedynie na trybunach. Zdaniem dziennikarzy na Wyspach oznacza to, że piłkarz jest już zdecydowany na odejście z klubu i porozumiał się już z nowym pracodawcą.

- Uznałem, że taka decyzja będzie najlepsza dla niego i naszej drużyny. Nie wiem nic na temat jego przyszłości, nie wiem czy po zakończeniu zimowego okienka transferowego będzie naszym piłkarzem. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać - powiedział po sobotnim spotkaniu menedżer Southampton, Mauricio Pellegrino.

Przyszłość van Dijka jest przedmiotem spekulacji co najmniej od lipca. Już wtedy Holender oficjalnie zapowiedział, że chce odejść z klubu i poprosił jego działaczy o zgodę na odejście do Liverpoolu. Southampton nie chciało jednak sprzedawać swojego kapitana i mimo wielu dobrych ofert pozostawiło go w klubie. Sam zawodnik został jednak zesłany do rezerw, gdzie miał przemyśleć swoje zachowanie i wrócić do odpowiedniej dyspozycji.

26-latek wrócił do składu "Świętych" 16 września, kiedy rozegrał trzy minuty w ligowym spotkaniu z Crystal Palace. Od tamtej Pory van Dijk wystąpił łącznie w 11 meczach, we wszystkich grał od pierwszej do ostatniej minuty.

Teraz wydaje się jednak, że Holender ostatecznie zmieni klub. Jego usługami wciąż mocno zainteresowany jest Liverpool, jednak działaczom z Anfield Road w drogę może wejść Manchester City, który mimo doskonałej sytuacji w lidze i pucharach, wciąż szuka wzmocnień.

Ewentualne odejście van Dijka byłoby niezłą informacją dla Polaka - Jana Bednarka. Były zawodnik Lecha Poznań, który do Southampton trafił minionego lata, na razie nie łapie się nawet do kadry meczowej zespołu Pellegrino. 21-latek zaliczył tylko jeden występ w pierwszej drużynie. Było to 23 sierpnia w Carabao Cup, kiedy Southampton przegrało 0:2 z Wolverhampton.

Transfer van Dijka nie zmieniłby jednak radykalnie sytuacji Bednarka, ponieważ Polak przegrywa też rywalizację Wesley'em Hoedtem, Jackiem Stephensem i Mayą Yoshidą.

Po 19 kolejkach Premier League Southampton zajmuje 13. miejsce w ligowej tabeli.