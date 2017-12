Premier League. Paul Pogba został wyciągnięty z łóżka na trening

24-latek nie pojawił się na treningu Manchesteru United w ośrodku Carrington 3 grudnia po tym, jak zespół Jose Mourinho dzień wcześniej pokonał na wyjeździe Arsenal 3:1. Francuz nie odbierał telefonu, więc do jego domu w Hale Barns wysłani zostali członkowie sztabu. Jak się okazało... piłkarz spał i na zajęcia został wyciągnięty z łóżka.

To tylko jeden z przykładów, w których pracownicy klubu z Old Trafford "zatroszczyli" się o piłkarza pierwszej drużyny. Jak informuje "Daily Mail" zdarzało się nawet, by ludzie ci delegowani byli nawet do kupna pasty do zębów. Takim zachowaniem młodszych zawodników oraz adeptów akademii zniesmaczeni mieli być starsi piłkarze, m.in. Zlatan Ibrahimović, Michael Carrick czy Ashley Young.

- Takie sytuacje sprawiają, że zaczynasz się zastanawiać jak wyglądałyby ich sprawy, gdyby wylądowali w klubach takich jak np. Bury czy Rochdale. Tacy zawodnicy utknęliby we własnym pokoju i zaczęliby się zastanawiać co dalej zrobić - powiedziało portalowi źródło zbliżone do klubu z Manchesteru.

"Czerwone Diabły" w sobotę zremisowały 2:2 z Leicester City i po 19 kolejkach Premier League zajmują drugie miejsce ze stratą aż 13 punktów do prowadzącego Manchesteru City. We wtorek zespół Mourinho podejmie u siebie Burnley. Początek spotkania o godz. 16.