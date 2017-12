KSW. Artur Szpilka żałuje swojego zachowania. "Jest mi głupio i naprawdę wstyd"

Tomasz Oświeciński pokonał Popka, a po walce wyzwał na kolejny pojedynek boksera Artura Szpilkę, który szykuje się do przejścia do MMA. Szpilka był obecny na gali, wszedł do klatki i powalił siedzącego na krzesełku Oświecińskiego. Interweniować musieli ochroniarze.

Oświeciński wyzwał do pojedynku Szpilkę, który chwilę wcześniej oznajmił, że zadebiutuje w KSW. Słowa aktora bardzo rozwścieczyły pięściarza, który wywołany przez Oświecińskiego wszedł do klatki i rzucił się z pięściami na wycieńczonego aktora. Obyło się bez większego zamieszania, bo obu sportowców, rozdzielił sztab szkoleniowy ”Stracha”.

Zobacz zachowanie Artura Szpilki

Otrzeźwienie przyszło bokserowi dość szybko. Już w niedzielę były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej w boksie przyznał na Twitterze, że jego zachowanie było nieodpowiednie. Szpilka zapewnił również, że jego wejście do klatki nie było zaplanowane, a sprowokowane słowami Oświecińskiego.