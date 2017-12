Manchester City śrubuje rekord, Fabiański na remis, Krychowiak poza składem

Manchester City rozbił aż 4:0 Bournemouth. Dwie bramki strzelił Aguero, jedną Sterling i jedną miał też Danilo, dla którego było to pierwsze trafienie dla tego klubu. Artur Boruc cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych.

Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę ma aż 14 punktów przewagi nad swoim lokalnym rywalem Manchesterem United i jeden mecz rozegrany więcej. Sobotnie zwycięstwo było 17. z rzędu w Premier League. Piłkarze Guardioli śrubują swój rekord kolejnych zwycięstw.

Ostatnie miejsce w Premier League zajmuje Swansea Łukasza Fabiańskiego. W sobotę drużyna Polaka zremisowała z Crystal Palace 1:1. Goście strzelili gola z rzutu karnego, Fabiański przy tym trafieniu więcej nie mógł więcej zrobić. Rzucił się w dobrą stronę, ale strzał był zbyt mocny.

Przedostatnie w Premier League jest West Bromwich Albion Grzegorza Krychowiaka, które przegrało aż 1:3 ze Stoke City. Polskiego pomocnika zabrakło nie tylko w wyjściowej jedenastce, ale i w kadrze meczowej. Krychowiak ostatnio słabo zagrał w meczu z Manchesterem United i być może to z tego względu trener Alan Pardew nie zabrał go na ławkę rezerwowych. Może to rozbudzić spekulacje o tym, że WBA skróci jego wypożyczenie z PSG i odeśle go do Francji już w zimowym oknie transferowym.

W Championship przegrało Hull Kamila Grosickiego. Zepół Polaka uległ 0:1 Leeds, a Grosicki zagrał cały mecz.