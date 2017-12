Nastolatek z Polski bardzo blisko Barcelony. Pomyślnie przeszedł testy

Leban to młody słoweński bramkarz od niemal dziesięciu lat mieszkający w Polsce. Do Escoli trafił po przygodzie w Delcie Warszawa. Dobre występy utalentowanego nastolatka sprawiły, że zainteresowała się nim FC Barcelona.

W listopadzie Ricard Segarra, koordynator trenerów bramkarzy w szkółce wicemistrzów Hiszpanii - La Masii - przyleciał do Polski, aby osobiście przekonać się o umiejętnościach Lebana. Młody golkiper wywarł na nim tak duże wrażenie, że ten zaprosił go na testy do Hiszpanii.

15-latek przebywał w Barcelonie przez kilka dni (11-14 grudnia) i trenował z drużynami z roczników 2000 i 2001. Jego testy wypadły bardzo pomyślnie, dzięki czemu został zaproszony na ich kolejny etap, który odbędzie się w styczniu.

- Jesteśmy dumni, ponieważ kolejny raz wielki europejski klub potwierdza klasę naszego wychowanka - powiedział prezes Escoli, Witold Miller cytowany przez portal "WP Sportowe Fakty".

Wcześniej z warszawskiego zespołu do europejskich klubów wyjechało dwóch zawodników. Bramkarz Marcin Bułka trafił do Chelsea, natomiast pomocnik Balthazar Pierret przeniósł się do OGC Nice.