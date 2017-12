Serie A. Gennaro Gattuso nie rozważał podania się do dymisji

Gattuso pierwszym szkoleniowcem Milanu został 27 listopada, kiedy to na stanowisku zastąpił zwolnionego Vincenzo Montellę. Klub z San Siro, który latem wydał miliony euro na wzmocnienia, a jego celem był co najmniej awans do Ligi Mistrzów, w obecnym sezonie - podobnie jak w poprzednich - kompletnie rozczarowuje.

Gry Milanu (na razie) nie odmieniła też zmiana trenera. Gattuso pracę na San Siro zaczął od remisu 2:2 ze słabiutkim Benevento i porażki 0:2 z chorwacką Rijeką w Lidze Europy. Chociaż jego drużyna pokonała później w lidze Bolognę 2:1 i 3:0 Veronę w Pucharze Włoch, to kilka dni później ta sama Verona ograła ją 3:0 w Serie A.

Po tym meczu włoskie media poinformowały, że Gattuso miał rozważać podanie się do dymisji. - Nawet nie przeszło mi to przez myśl - stanowczo zaprzeczył 39-letni trener. - Praca tu jest dla mnie zaszczytem. Wiedziałem, że czeka nas dużo ciężkiej pracy i wiele trudności. Tak to już jest w klubie, któremu kibicuje 400 mln fanów na całym świecie.

Po 17 kolejkach Serie A Milan zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli. Zespół Gattuso do prowadzącego Napoli traci aż 18 punktów. Kolejny mecz Milan rozegra w sobotę, kiedy to o godz. 18 podejmie Atalantę Bergamo.