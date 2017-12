Premier League. Sergio Aguero niezadowolony w Manchesterze City?

Konflikt na linii Aguero - Guardiola ma narastać, a jego powodem jest stosunek szkoleniowca do argentyńskiego napastnika. W ostatnim czasie Aguero nie zagrał w meczach z z Leicester City (2:0) i Manchesterem United (2:1), a w ostatniej kolejce przeciwko Tottenhamowi został zmieniony już w 58. minucie spotkania.

Źródła zbliżone do zawodnika mają informować o tym, że napastnik nie jest zadowolony ze sposobu w jaki jest traktowany przez Guardiolę. Aguero, który w obecnym sezonie został najlepszym strzelcem w historii Manchesteru City, ma uważać, iż jego wkład w grę drużyny jest zbyt duży, by był traktowany marginalnie.

Co więcej, 29-latek ma uważać, iż Guardiola robi wszystko, by latem pozbyć się go z klubu, gdyż nie pasuje do jego koncepcji. Brytyjskie media sugerują jedna, że Katalończyk jest zadowolony z boiskowej postawy Aguero, jednak nie odpowiada mu jego zachowanie, gdy znajduje się poza wyjściową jedenastką z powodu rotacji w składzie.

Media informują też, że informacje o napięciu między napastnikiem i szkoleniowcem dotarły do prezesa Manchesteru City - Khaldoona Al Mubaraka. Ten, chociaż przebywa w Los Angeles, miał odbyć rozmowę z Aguero w czasie której zapewnił go o jego przydatności w klubie i poinformował zawodnika, że nie zgodzi się na jego sprzedaż.

Aguero w obecnym sezonie zagrał w 19 meczach, w których strzelił 13 goli i zanotował trzy asysty. Argentyńczyk na Eithad Stadium występuje od lipca 2011 roku, kiedy trafił do klubu z Atletico Madryt za 36 mln euro.