La Liga. Barcelona wciąż zainteresowana Coutinho? "Drzwi dla niego są tu otwarte"

Brazylijski pomocnik był celem transferowym Barcelony już w letnim okienku transferowym. Chociaż Katalończycy składali Liverpoolowi kilka wysokich ofert, a sam piłkarz był zainteresowany transferem, to na Anfield Road na sprzedaż swojej gwiazdy się nie zdecydowali.

Mimo letniej porażki Barcelona nie zrezygnuje z kupna zawodnika i kolejne próby sprowadzenia go ma podjąć już w zimowym okienku transferowym. Głos w tej sprawie zabrał m.in. pomocnik "Blaugrany", Ivan Rakitić.

- Każdy dobry piłkarz jest tu mile widziany, dla każdego dobrego piłkarza w Barcelonie są otwarte drzwi. A Coutinho jest właśnie takim zawodnikiem - powiedział Chorwat w rozmowie z portalem Sky Sports. - Mamy szacunek do jego obecnego klubu i jego kibiców, jednak bylibyśmy więcej niż szczęśliwi, gdyby dołączył do nas już zimą.

- Na razie musimy jednak skupiać się na tym, co mamy obecnie. Oczywiście Coutinho byłby dla nas wielkim wzmocnieniem, jednak jeśli do nas nie trafi, to nasze cele się nie zmienią. Chcemy być najlepsi w Hiszpanii i Europie, niezależnie od tego kto do nas trafi.

Coutinho w Liverpoolu gra od stycznia 2013 roku, kiedy to trafił na Anfield Road z Interu za 13 mln euro. W obecnym sezonie Brazylijczyk wystąpił w 18 spotkaniach, w których strzelił 11 goli i zanotował osiem asyst.