Carabao Cup. Sensacja w Pucharze Ligi Angielskiej. Manchester United przegrał z Bristol. Szalona końcówka w meczu Chelsea

W swoich meczach ćwierćfinałowych drużyny Manchesteru United i Chelsea uznawane był za zdecydowanych faworytów. Mistrzowie Anglii podejmowali u siebie Bornemouth z Arturem Borucem w składzie, natomiast Czerwone Diabły zmierzyły się na wyjeździe z Bristol City.

Chelsea swoje spotkanie rozpoczęła bardzo dobrze. Już w 13. minucie spotkania Cesc Fabregas minął wychodzącego Artura Boruca, następnie zagrał do Williana, który pewnie wbił piłkę do pustej bramki. Skrzydłowy The Blues po kilkunastu minutach mógł podwyższyć prowadzenie swojej drużyny, ale świetną interwencja popisał się Boruc, który został nagrodzony brawami za swoją paradę.

W drugiej połowie zespół Antonio Conte długo nie potrafił stworzyć sobie dogodnej sytuacji, a goście spokojnie czekali na szansę zdobycia bramki z kontry. Udało się to dopiero w 90. minucie, kiedy Dan Gosling otrzymał świetne podanie w pole karne, po którym oddał mocne uderzenie w kierunku dalszego słupka, nie dając szans bezradnemu Caballero. Goście z bramki nie cieszyli się jednak zbyt długo, ponieważ tuż po wznowieniu gry przez Chelsea, Artur Boruc skapitulował po raz drugi. Byłego reprezentanta Polski pokonał bowiem Alvaro Morata, który zapewnił londyńczykom awans do następnej fazy turnieju.

W Londynie obyło się więc bez sensacji, ale w meczu Manchesteru było już zupełnie inaczej. Piłkarze Jose Mourinho kompletnie nie poradzili sobie w spotkaniu wyjazdowym z Bristol City. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, ale tuż po zmianie stron gospodarze objęli prowadzenie po bramce Joego Bryana.

W 58. minucie do wyrównania doprowadził Zlatan Ibrahimović, który strzelił pierwszego gola po kontuzji, przez którą pauzował kilkanaście miesięcy.

I kiedy wydawało się, że regulaminowy czas gry zakończy się remisem, w 93. minucie Matt Taylor znakomicie dośrodkował w pole karne, w którym najlepiej odnalazł się Korey Smith. Napastnik Bristol City pewnym strzałem w prawy dolny róg pokonał Sergio Romero, czym zapewnił awans swojej drużynie.

Chelsea 2-1 Bornemouth

13`Willian, 91` Morata - 90`Gosling

Bristol City 2-1 Manchester United

51`Bryan, 93`Smith - 58`Ibrahimović