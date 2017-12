Puchar Włoch. Juventus odniósł kolejne zwycięstwo bez straty gola. Dobry mecz Wojciecha Szczęsnego

Juventus przystępował w środowego starcia w roli wielkiego faworyta. Nie ma się co dziwić – mistrzowie Włoch w ostatnich sześciu meczach nie stracili żadnej bramki i z pewnością chcieli przedłużyć znakomita passę.

Podopieczni Massimiliano Allegriego niemal przez cały czas utrzymywali się przy piłce i co chwila próbowali przechodzić do ofensywy. Nie było to łatwe ze względu na głęboko cofniętą obronę gości, którzy choć dostępu do bramki bronili znakomicie, to w ataku niemal nie istnieli.

Kiedy wszystko wskazywało na to, że w pierwszej połowie gole nie padną, skuteczną akcję wyprowadził Claudio Marchisio. Kapitan Juve podał na wolne pole, ofensywnie grający tego dnia Lichtsteiner przepuścił piłkę, a ta trafiła do Paulo Dybali. Argentyńczyk przyjął, przebiegł kilka metrów i precyzyjnym strzałem lewą nogą dał swojej drużynie prowadzenie.

W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Dopiero wejście Gonzalo Higuaina ożywiło nieco faworytów, a on sam zdobył bramkę w 76. minucie. Otrzymał podanie od Dybali i niemal z linii pola karnego uderzył na dalszy słupek. Piłka wtoczyła się obok słupka i bezradnie interweniującego Lamanny.

Genoa swoją szansę mogła mieć pod koniec spotkania, kiedy to Pellegri został sfaulowany w polu karnym przez Asamoaha. Sędzia skorzystał jednak z VAR-u i anulował swoją decyzję. Wynik do końca spotkania nie uległ zmianie i Juventus pewnie zameldował się w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Tam zmierzy się Torino, oprócz derbów Mediolanu (Inter – Milan) czekają nas więc także derby Turynu.

Wojciech Szczęsny w meczu z Genoą nie miał zbyt wielu okazji do zaprezentowania swoich umiejętności. Raz znakomicie obronił atomowy strzał Gałabinowa i raz skutecznie wyszedł do piłki, uprzedzając Stephane’a Omeongę. Poza tym kilkakrotnie musiał utrzymać nerwy na wodzy w trakcie rozgrywania piłki przy pressingu rywali, ale i z tym poradził sobie bez problemów. W ogólnym rozrachunku – kolejny bardzo dobry występ polskiego bramkarza.