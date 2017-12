Rosyjskie media: Siergiej Sirotkin jest już kierowcą Williamsa

Mimo że rosyjscy dziennikarze są pewni swoich słów, do ich informacji należy podchodzić z rezerwą. Powołali się oni na „swoje zaufane źródło” i to wszystko, co wiadomo w tej sprawie.

Media z innych krajów mają dość odmienną opinię. Ich zdaniem Williams nie bez powodu przełożył datę ogłoszenia nazwiska nowego kierowcy na styczeń – wpływ na ich decyzję mogła mieć oferta menedżera Roberta Kubicy, Nico Rosberga. Były mistrz świata zaproponował, aby Polak wystartował w pierwszych siedmiu wyścigach sezonu, płacąc za każdy z nich milion dolarów.

Rosberg wciąż wierzy w powrót Kubicy do F1. W innym wypadku nie starałby się wypożyczyć dla polskiego kierowcy bolidu kategorii World Series Formula V8 3.5. Kubica miałby zimą potrenować z maszyną, co z pewnością pomogłoby mu się lepiej przygotować do testów w lutym 2018 roku.