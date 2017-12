Bójka na torze w Brazylii. Zespół Felipe Massy zdyskwalifikowany

Po zakończeniu kariery w Formule 1 Felipe Massa zaangażował się w sprawy związane z kartingiem w Brazylii. W miniony weekend 36-latek wziął udział w wyścigu na 500 mil, w którym przewodził jednemu z zespołów.

W końcówce wyścigu, kiedy do końca zostało już tylko 19 okrążeń, doszło do skandalu. Tuka Rocha, znany głównie ze startów w kategorii World Series by Nissan, został zablokowany przez Rodrigo Dantasa, kierowcę gokarta należącego do zespołu Massy.

Obydwa pojazdy zderzyły się ze sobą, co rozwścieczyło Rochę, który głośno wyraził swoje pretensje. Dantas zareagował na to zaskakująco nerwowo, najpierw odepchnął rywala, a następnie powalił go na tor, zaczął dusić i uderzać w jego kask. Doszło do tego, że musiała interweniować ochrona, która rozdzieliła kierowców.

W efekcie zdarzenia sędziowie zawodów postanowili zdyskwalifikować ekipy kierowców uczestniczących w bójce. - To bardzo smutne. Tym bardziej, że w zajściu uczestniczył mój zespół. To nie była moja wina, ja w tym czasie jechałem gokartem i byłem na czele wyścigu. Mimo wszystko chcę jednak przeprosić wszystkich za to, co się wydarzyło. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Rywalizujemy ze sobą na torze, ale nigdy nie powinno to wyglądać w taki sposób - powiedział po wyścigu Felipe Massa.