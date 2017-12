Tenis. Mistrzyni Wimbledonu, Marion Bartoli, wraca na kort

Bartoli największy sukces w karierze osiągnęła w 2013 roku. W lipcu wygrała wielkoszlemowy Wimbledon, ale miesiąc później problemy zdrowotne i powracające kontuzje skłoniły ją do podjęcia decyzji o zakończeniu kariery. Długo borykała się z chorobą wirusową, przez którą straciła sporo na wadze, ale niebawem powróciła do zdrowia i została ekspertką w telewizji Eurosport.

Wielokrotnie przewidywano jej powrót na kort, jednak były to tylko plotki. Tymczasem 33-latka zaskoczyła wszystkich i sama ogłosiła, że zamierza ponownie wziąć rakietę do dłoni. Jej celem jest występ w marcowym turnieju w Miami.

- Jestem bardzo szczęśliwa mogąc ogłosić swój powrót do zawodowego touru. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę was wszystkich podczas moich spotkać i będziemy mogli razem przeżywać wiele emocji – powiedziała. Dodała także, że bardzo zależy jej na występie w Pucharze Federacji oraz w wielkoszlemowym Roland Garros, do którego zapewne otrzyma „dziką kartę”.

Francuzka przez wiele lat znajdowała się w czołówce najlepszych zawodniczek świata. Najwyżej w światowym rankingu zajmowała siódme miejsce. Wimbledon 2013 był zwieńczeniem jej kariery, ale wcześniej zdołała zdobyć osiem innych singlowych tytułów. Jej powrót będzie jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w tenisowym sezonie 2018.