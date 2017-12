Jose Mourinho chce pobić transferowy rekord. Manchester planuje sprowadzić Edena Hazarda

Zdaniem angielskich mediów Mourinho chce sprowadzić Hazarda za wszelką cenę i ma zamiar zapłacić za niego nawet ponad 100 mln euro. Belgijski skrzydłowy po ewentualnym transferze do Manchesteru United zostałby również jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy na świecie.

O możliwym odejściu Hazarda z Chelsea mówi się już od dłuższego czasu. Według informacji "The Sun" i "The Guardian", odrzucił on bowiem ofertę nowego kontraktu, na mocy którego miałby zarabiać 340 000 euro tygodniowo, dzięki czemu stałby się najlepiej zarabiającym zawodnikiem The Blues.

Zainteresowanie 26-latkiem wyraża jednak nie tylko Manchester United. Sporo mówi się także o Realu Madryt. Królewscy chcieliby go sprowadzić dopiero przed rozpoczęciem następnego sezonu. "W pakiecie" z Hazardem mistrzowie Hiszpanii mieliby pozyskać również Thibaut Courtoisa.

Antonio Conte wciąż ma jednak nadzieję, że zarówno Hazard, jak i Courtois zostaną w Chelsea na kolejne sezony. - Thibaut to jeden z najlepszych bramkarzy na świecie. Może nawet najlepszy. Tak samo jest z Edenem, jeśli chodzi o pomocników. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważni są oni dla klubu [...] Będę bardzo szczęśliwy, kiedy uda się przedłużyć z nimi kontrakty - mówił niedawno włoski szkoleniowiec.