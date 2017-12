La Liga. Zidane nie chce Neymara w Realu Madryt

Hiszpański Diario Gol odniósł się do plotek łączących Neymara z Realem Madryt. Według portalu, Zidane nie chciałby zakłócać stabilności w drużynie i wyklucza ewentualny transfer brazylijskiego gwiazdora.

Neymar trafił latem do PSG za rekordową sumę 222 milionów euro. Od momentu przyjazdu do Paryża, Neymar był zaangażowany w sumie w 30 bramek dla PSG (17 goli i 13 asyst), a to wszystko w zaledwie 19 meczach. Na transfer miałby nalegać prezydent Realu Madryt Florentino Perez, który widzi w Brazylijczyku następcę Ronaldo. W tej sprawie miało już nawet dojść do spotkania z ojcem Neymara. Diario Gol informuje, że ojciec Neymara miał nawet dać słowo Perezowi, że będzie naciskał właściciela PSG na sprzedanie swojego syna.

Przeciwnikiem transferu jest jednak Zidane, który nie chciałby zbyt wielu mocnych charakterów w szatni. Diario pisze jednak, że gdyby Ronaldo, Ramos, czy Benzema nalegali na ten transfer, to Francuz jego gotowy to rozważyć. Do takiego ruchu może dojść po zakończeniu sezonu.

Do starcia Neymara z Realem Madryt dojdzie już w 1/8 Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie Realu z PSG już 14 lutego, do rewanżów dojdzie na początku marca.