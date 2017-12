Potencjalni sponsorzy Roberta Kubicy zaskoczeni pytaniami o Polaka

Według informacji brytyjskiego dziennikarza Joe Sawarda, fundusz inwestycyjny CVC Capital Partners miał udzielić Robertowi Kubicy wsparcia finansowego na poziomie 11 milionów dolarów. Miało to ułatwić powrót Polaka do Formuły 1.

Okazuje się jednak, że przedstawiciele firmy nic nie wiedzą na ten temat. - Oficjalnie nie komentujemy tych pogłosek - stwierdziła dyrektor ds. marketingu CVC Capital Partners, Carsten Huwendiek w rozmowie z portalem SportoweFakty.pl Przedstawiciel firmy była jednak bardzo zaskoczona pytaniami o Polaka i na początku zupełnie nie wiedział co odpowiedzieć.

Bardziej wylewna okazała się sieć sklepów Żabka, która wydała komunikat dotyczący Roberta Kubicy.

- Cieszy nas, że firma Żabka Polska jest kojarzona z polskim sportem i wymieniana w kontekście wsparcia polskiego kierowcy Formuły 1, mającego na koncie wspaniałe sukcesy. Promocja sportu i zdrowego trybu życia to jeden z filarów naszego społecznego zaangażowania (...). Odnosząc się bezpośrednio do zainteresowania naszą firmą w kontekście rozmów dotyczących ewentualnego powrotu polskiego kierowcy do F1 informujemy, że nie ma w tej chwili podstaw, aby w sposób wiążący potwierdzić zaangażowanie naszej firmy w sponsoring startów Roberta Kubicy. - czytamy w oświadczeniu sieci sklepów.

Jak słusznie zauważa Saward Robert Kubica przez lata miał problem z pozyskaniem finansowania w Polsce. Owszem, jego starty w rajdach wspierały spółki Skarbu Państwa (Lotos, Azoty), ale ta dyscyplina to zupełnie inna półka finansowa niż F1. Dziennikarz pisze, że choć Polaka mają wspierać firmy z polskiego rynku, to ich właściciel jest spoza kraju.

Decyzja w sprawie nowego kierowcy Williamsa ma zapaść w styczniu 2018 roku.