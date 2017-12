Premier League. Gabriel Jesus przedłużył kontrakt z Manchesterem City

Gabriel Jesus trafił do Anglii zimą 2017 roku, kiedy opuścił Palmeiras.za kwotę 32 mln euro. Kontrakt podpisał wówczas czerwca 2021 roku.

Od tamtej pory w barwach City zagrał 36 meczów, zdobył 17 bramek i zanotował 9 asyst. Jego świetna gra spowodowała, że dostał propozycję przedłużenia umowy do lata 2023 roku. Oficjalne potwierdzenie tej informacji ma zostać ogłoszone 1 stycznia.

Napastnik będzie teraz lepiej zarabiał. I to dwukrotnie lepiej! Według nowego kontraktu będzie otrzymywał ok. 150 tys. funtów tygodniowo plus bonusy.