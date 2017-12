F1. Nico Rosberg ma sprytny plan, aby przekonać Williamsa do Roberta Kubicy!

Początkowo Williams miał ogłosić partnera w zespole dla Lance`a Strolla 15 grudnia, ale zrobi to jednak dopiero w styczniu. Rosberg, czyli były mistrz świata F1 i menadżer Kubicy, zaproponował, aby Polak dostał szansę w pierwszych siedmiu wyścigach i po każdym z nich wpłaci do budżetu Williamsa po milionie dolarów. Jeśli jego wyniki nie będą satysfakcjonujące, to Williams na kolejną część sezonu pozyskałby Sirotkina, który gwarantuje większe pieniądze. Rosjanin dorzuciłby do ich budżetu ok. 10 mln dolarów.

Po zakończeniu obecnego sezonu Williams został zmuszony do zatrudnienia nowego kierowcy, po tym jak karierę zakończył Felipe Massa. Początkowo twierdzono, że zastąpi go Polak, ale teraz większe szanse ma Rosjanin.

Jeśli Polak powróciłby do Formuły 1 po siedmioletniej przerwie spowodowaną poważną kontuzją ręki, to byłaby jedna z najpiękniejszych sportowych historii w XXI wieku.

Koniec marzeń Polaka o F1?



Jeśli Kubica nie trafiłby do F1, to oznaczałoby, że Polak zostałby odrzucony przed dwa wielkie zespoły. O ile w przypadku Renault wybór Sainza można jeszcze powiązać z wielkim biznesem związanym z silnikami, to w przypadku Williamsa, Kubica przegrałby raczej sportową rywalizację z Sirotkinem. Oczywiście, za Rosjaninem stoją większe pieniądze, ale gdyby Kubica prezentował lepszy poziom, to Williams pewnie postawiłby na Polaka, bo taki był plan od początku współpracy z Kubicą.

Odrzucenie Kubicy przez dwa zespoły, które zebrały na temat Polaka wszystkie możliwe dane, może oznaczać, że 33-latek na zawsze pożegna się z Formułą 1.