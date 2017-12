Ligue 1. PSG zatrzyma trenera?

Dyrektor sportowy francuskiego klubu potwierdził, że Hiszpan zostanie na swoim stanowisku.

- Nikt z klubu nie twierdził, że Emery nie jest wybitnym trenerem. Wręcz przeciwnie, wszyscy wyrażają się o nim bardzo pozytywnie. Unai jest jednym z najlepszych trenerów na świecie. Wspieramy go na 200 procent. Nie mamy co do niego żadnych wątpliwości. Ma nasze pełne zaufanie - powiedział Antero Henrique, dyrektor sportowy PSG, cytowany przez fourfourtwo.com.

PSG jest liderem ligi francuskiej, a w 1/8 finału LM zmierzy się z Realem Madryt. Jeśli jednak Królewscy wygrają rywalizację, to temat zwolnienia Emery`ego na pewno powróci...