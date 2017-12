Tenis. Janowicz opuści Australian Open!

To już drugi z rzędu wielkoszlemowy turniej, w którym go zabraknie. Na przełomie sierpnia i września łodzianin nie zagrał w US Open.

A czemu nie będzie go w Australii? Polak nie zgłosił się do turnieju eliminacyjnego, który jest rozgrywany na kilka dni przed rozpoczęciem gry w głównej drabince. Najprawdopodobniej głównym powodem absencji Polaka jest jego zdrowie, gdyż miał niedawno operowane kolano.

Ostatni raz Jerzy Janowicz grał w październiku, ale odpadł w II rundzie turnieju ATP 250 w Sztokholmie. Polak przegrał 5:7, 6:7 (5) z Bułgarem, Grigorem Dimitrowem.

Zabraknie 123. tenisisty świata w Australian Open, ale nie zabraknie Polaków. O awans do turnieju powalczą: Magdalena Fręch, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Aby wystąpić w głównej drabince trzeba zwyciężyć po trzy spotkania. Kwalifikacje rozpoczną się w styczniu.