KSW 41. "Strachu" vs. Popek. Bardzo dziwny trening aktora. Co on robił?! [WIDEO]

- Słyszałem głosy "jak on się wolno rusza", ale spokojnie - taki był zamiar! Nie chcieliśmy pokazywać nic wielkiego. Wszystko pokażę w sobotę - mówił aktor

Umiejętności i dyspozycja 44-letniego aktora znanego z filmów Patryka Vegi (np. z Pitbulla) jest wielką niewiadomą, ponieważ sobotnia walka z Popkiem będzie dla niego debiutem w MMA. Jego trening medialny był bardzo dziwny. Możecie zobaczyć go poniżej:

Internauci byli zdziwieni postawą Oświecińskiego.

KARTA WALK KSW 41:

77 kg (170lbs): Borys Mańkowski vs. Roberto Soldic (walka wieczoru - 5x5 min.)

120 kg (265lbs): Popek Monster vs. Tomasz "Strachu" Oświeciński (walka wieczoru 2 - 3x5 min.)

66 kg (145lbs): Kleber Koike Erbst vs. Artur Sowiński (walka o pas - 5x5 min.)

66 kg (145lbs): Marcin Wrzosek vs. Roman Szymański (extrafight - 3x5 min.)

120 kg (265lbs): Fernando Rodrigues JR. vs. Michał Andryszak (extrafight - 3x5 min.)

84 kg (185lbs): Antoni Chmielewski vs. Damian Janikowski (extrafight - 3x5 min.)

70 kg (150lbs): Kamil Szymuszowski vs. Grzegorz Szulakowski (extrafight - 3x5 min.)

66 kg (145lbs): Łukasz Rajewski vs. Salahdine Parnasse (extrafight - 3x5 min.)

70 kg (150lbs): Maciej Kazieczko vs. Gracjan Szadziński (extrafight - 3x5 min.)