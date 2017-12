Puchar CEV. Kolejne pewne zwycięstwo Asseco Resovii Rzeszów. Dobra passa Andrzeja Kowala trwa

Jochen Schoeps i Aleksander Śliwka – ci dwaj siatkarze byli głównymi bohaterami meczu Asseco Resovia Rzeszów - Perungan Pojat Rovaniemi. Drużyna z Podkarpacia wygrała spotkanie 3:0, a wspomniani siatkarze zdobyli kolejno 16 i 17 punktów. Dla porównania – najczęściej punktujący po stronie gości Cassey Schouten miał ich na swoim koncie 11.

Był to mecz błędów. Obie strony dały rywalom 27 punktów bezpośrednio wynikających z własnej pomyłki. Mimo że siatkarze Resovii przegrali w bloku (6:7), to wygrali w pozostałych elementach – przyjęciu (55 do 43 procent skuteczności), ataku (47 procent do 37) oraz zagrywce (5:3 w asach serwisowych). Mieli pod kontrolą całe spotkanie.

Na początku grudnia siatkarze z Rzeszowa udali się do Laponii, by zagrać pierwszy mecz z rywalami z Finlandii. Wygrali go 3:0. Wtedy był to „mecz-debiut” Andrzeja Kowala, który powrócił za stery drużyny po kilku miesiącach spędzonych w roli dyrektora sportowego zespołu. Od tego czasu (7 grudnia) jego podopieczni nie przegrali.

Asseco Resovia Rzeszów - Perungan Pojat Rovaniemi 3:0 (25:22, 25:20, 25:19)