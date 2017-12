La Liga. Atletico złożyło do FIFA skargę na Barcelonę

Barcelona chce wzmocnić zespół dwuetapowo. Jeszcze zimą do drużyny mieliby dołączyć Philippe Coutinho (Liverpool) oraz Yerry Mina (Palmeiras). Transfer Griezmanna miałby odbyć się latem. Jednak według "Mundo Deportivo" prezydent Blaugrany - Josep Maria Bartomeu - spotkał się już z przedstawicielami Griezmanna, by to przedyskutować.

Później negocjacje niejako potwierdził Guillermo Amor, jeden z dyrektorów katalońskiej drużyny. - Być może doszło do takiego spotkania. Ale to zupełnie normalne. W świecie futbolu nieuniknione. Coś, co się zwykle zdarza - wyjaśniał Amor cytowany przez dziennik "AS".

Może i się zdarza, ale klubowi z Madrytu raczej to się nie podoba, bo właśnie doniósł do FIFA, że "istniały kontakty Barcelony z otoczeniem Griezmanna" w sprawie transferu - podaje hiszpański dziennik "Marca". Sprawę opisuje także "As", tyle że zdaniem dziennikarzy madryckiej gazety, do złożenia skargi jeszcze nie doszło.

Umowa Griezmanna z "Rojiblancos" jest ważna do 30 czerwca 2022 roku, więc formalnie nie może on prowadzić rozmów z innym klubem bez zgody obecnego pracodawcy. Za podobną sprawę ukarana kiedyś została AS Roma (zakaz transferów przez dwa okna transferowe), która postąpiła podobnie w przypadku Philippe Mexesa, który przenosił się do Włoch z francuskiego Auxerre.

To nie pierwsza taka skarga na Barcelonę. W przeszłości donosy składali Santos i Gremio Porto Alegre. Brazylijskie kluby uznawały, że "Duma Katalonii" łamała przepisy prowadząc negocjacje z Lucasem Limą i Arthurem. Pod koniec 2014 r. FIFA ukarała ją rocznym zakazem transferowym.

Atletico jest wiceliderem. Do prowadzącej Barcelony traci sześć punktów. Obie drużyny jeszcze w tym sezonie nie przegrały ligowego meczu.