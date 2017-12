Liga Mistrzów w Polsce?! Szachtar Donieck może grać w naszym kraju

To byłaby prawdziwa sensacja! Mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów może zostać rozegrany na stadionie we Wrocławiu. Taką informację podał portal tuwroclaw.com. Negocjacje w tej sprawie trwają. - Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia – mówi Adam Pawlukiewicz z Pentagon Research.

Grupowe mecze Ligi Mistrzów Szachtar rozgrywał na dwóch stadionach. Najpierw we Lwowie, później w Charkowie. Wszystko przez niespokojną sytuację w Donbasie. Stadion w Doniecku został zniszczony, a mistrz Ukrainy rozgrywa mecze w innych miastach.

Skąd wzięła się propozycja gry we Wrocławiu? - W stolicy Dolnego Śląska, jak i w okolicznych miejscowościach, mieszka ok. 100 tysięcy Ukraińców. To przecież potencjalni kibice. Do tego jest tu piękny, nowoczesny stadion, blisko lotnisko. Dużo plusów - tłumaczy Pawlukiewicz, cytowany przez tuwroclaw.com.