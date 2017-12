Real chce gwiazdę Liverpoolu i jest gotów oddać Bale'a w rozliczeniu

Harry Kane, Mauro Icardi oraz Thibaut Courtois byli wymieniani jako potencjalni nowi gracze Realu Madryt, ale dla Pereza numerem jeden na liście życzeń jest Salah. Egipcjanin po przejściu do Liverpoolu gra fenomenalnie, czego nie można powiedzieć o jego odpowiedniku w Realu Madryt, czyli Bale'u, którego czas w barwach "Królewskich" zdominowany jest przez leczenie kolejnych urazów.

Przedstawiciele Realu są przekonani, że Liverpool będzie gotów sprzedać Salaha za około 100 mln euro. A Bale miałby być dodany do transakcji jako część rozliczenia.

Salaha ostatnio komplementował sam trener Zinedine Zidane. - To świetny piłkarz. Pokazywał to w Romie, a teraz robi to samo w Liverpoolu. Jest ważnym graczem dla tego klubu, cały czas się rozwija, ale jest jeszcze bardzo młody i może być jeszcze lepszy - stwierdził.

25-letni Salah w Liverpoolu gra od lipca tego roku. Do klubu przeszedł z Romy za 42 mln euro. Z klubem ma ważny kontrakt do końca czerwca 2022 roku.