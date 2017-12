Siatkówka. Bartosz Bednorz: W Final Four Klubowych Mistrzostw Świata znalazły się cztery najlepsze zespoły na świecie

Półfinałową porażką z Cucine Lube Civitanova 0:3 (23:25, 23:25, 23:25) i późniejszym przegranym meczem o 3. miejsce z Sadą Cruzeiro PGE Skra Bełchatów zakończyła zmagania Klubowych Mistrzostw Świata.

O ile pierwszy ze wspomnianych meczów obfitował w dobrą grę bełchatowian (szczególnie w pierwszym secie), to drugi pozostawił wiele do życzenia. Bez perfekcyjnego przyjęcia Grzegorz Łomacz nie potrafił wiele zdziałać, a Skra miała również problemy w grze obronnej, co brazylijski zespół wykorzystał w stu procentach.

Kolejne spotkanie bełchatowian – z Lokomotiwem Nowosybirsk – już w nadchodzącą środę o 13.30.

Sara Kalisz: Ile radości dały wam KMŚ? Był to turniej wrzucony pomiędzy PlusLigę i Ligę Mistrzów, który poprzez rywalizację z najlepszymi pokazał zarówno wasze mocne, jak i słabe strony.

Bartosz Bednorz: - Personalnie mogę powiedzieć, że czekałem na te zmagania z bardzo dużą niecierpliwością, ponieważ były to pierwszego tego typu rozgrywki, w których wziąłem udział. Cieszę się, że mogłem wystąpić, choć nadal najważniejszy pozostaje wynik.

Myślę, że z naszej gry możemy wyciągnąć sporo pozytywów, ale i również mankamentów, które musimy poprawić. Ten turniej był dla nas doskonałą lekcją, ponieważ graliśmy z absolutną światową czołówką. Występowanie w tak mocno obsadzonych rozgrywkach jest dużą radością dla każdego siatkarza.

Mówi pan ogólnie o tym, co turniej pokazał odnośnie do waszej formy. Jak mocna i w czym słaba była Skra w tych rozgrywkach?

- W Final Four Klubowych Mistrzostw Świata znalazły się cztery najlepsze zespoły na świecie. Choć nie stawiano nas w roli faworyta, to ja wierzyłem w awans do finału. Wielu może w to wątpić, ale porażka z Lube w półfinale 0:3 w każdym z setów 23:25 pokazała, że byliśmy bardzo blisko tego zespołu. W pierwszej partii wysoko prowadziliśmy, a w kolejnych dwóch odrobiliśmy spore straty, co potwierdza słuszność mojej opinii.

Jeśli Cucine Lube Civitanova wygrałoby finał, to nie można byłoby mówić o 4. miejscu jako o sukcesie, ponieważ niedosyt wynikający z tego, że mieliśmy ten zespół „na widelcu” byłby większy.

Jest pan młodym zawodnikiem, grającym pierwszy sezon w podstawowym składzie Skry. Ile mierzenie się z takimi siatkarzami, jak Juantorena czy Leon daje siatkarzowi, który ma jeszcze wiele przed sobą?

- Bardzo dużo. Ten turniej to dla mnie spory indywidualny skok i mogę być z niego zadowolony. Cieszę się, że podołałem wyzwaniu, spędziłem sporo czasu na boisku. Nie chcę jednak mówić o moim odczuciu indywidualnym, ponieważ siatkówka to sport drużynowy. W kontekście zespołu pozostał duży niedosyt. Nie możemy jednak załamywać rąk, bo jedziemy do Nowosybirska, a tam czeka na nas bardzo trudny mecz Ligi Mistrzów.

Który mecz dłużej zostanie w głowie – półfinał czy o 3. miejsce?

- Zdecydowanie spotkanie z półfinałowe z Lube. Po nim miałem bardzo duże problemy ze snem, bo kiedy zamykałem oczy, przenosiłem się na boisko. Przeżywanie meczów, które przegrało się mimo tego, że miało się w nich wiele szans, jest sporym wyzwaniem w zawodzie sportowca. Mimo to dzięki lekcji siatkówki od Lube wyciągniemy więcej wniosków i będziemy lepszymi siatkarzami.

Sobotnia porażka boli bardziej, ponieważ w niedzielnej nie pokazaliśmy żadnych argumentów, które pomogłoby nam wygrać z Sadą Cruzeiro. Nasza drużyna ma w sobie wiele jakości, ale tym razem jej nie potwierdziliśmy.

Jak wygląda sytuacja na linii Mariusz Wlazły – Grzegorz Łomacz? Szczególnie w meczu z Sadą jakość ataku nie była najlepsza, częściej na boisku pojawia się również Szymon Romać. To jeszcze trochę pokłosie kontuzji waszego kapitana?

- To trener zakłada sobie kiedy wprowadza tę zmianę. Czasami pomaga, ponieważ pozwala nam zmylić rywala i jest sporą pomocą w odbiciu się od „dna”. Mariusz czuje się dobrze i nie ma śladu po kontuzji.

Weryfikacja waszej formy w KMŚ dodaje skrzydeł przed Ligą Mistrzów czy mecz z Sadą może je podciąć?

- Po niedzielnym spotkaniu widziałem uśmiech na twarzy trenera, co mnie bardzo cieszy, bo porażka nie oznacza, że musimy się smucić. Dzięki takiemu nastawieniu bardzo go szanuję i mówię o nim w samych superlatywach. Po przegranych meczach zawsze poświęca dużo czasu na rozmowę. Niesamowite jest to, jak pozytywnie potrafi nas nastroić do kolejnych meczów. Jestem względem niego pełen podziwu. Mieć takiego szkoleniowca w trudnych chwilach to skarb.

Czyli po KMŚ ekipa z Nowosybirska już wam nie straszna?

- Przed nami przede wszystkim bardzo długa podróż i zmiana czasowa.

Obawiacie się tego.

- Wydaje mi się, że jeszcze nie zdajemy sobie sprawy ze skali ingerencji w rytm. Mamy mało czasu, aby się przestawić. Gramy bardzo wcześnie, więc będzie ciężko. Nie zmienia to faktu, że rosyjski zespół będzie musiał również przyjechać do nas, więc nie ma co składać odpowiedzialności za wynik na czynniki zewnętrzne. KMŚ mnie indywidualnie wzmocniło, więc na pewno ten turniej pomoże mi w Lidze Mistrzów.