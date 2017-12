UFC w Winnipeg. Jan Błachowicz pokonał Jareda Cannoniera!

Pojedynek rozpoczął się bardzo spokojnie. Jako pierwszy mocniej zaatakował Amerykanin, ale Polak zdołał powrócić do wymian w stójce. Jeszcze w tej rundzie trafił rywala wysokim kopnięciem, co zostało uznane za najlepszą akcję tej walki.

W drugiej rundzie Błachowicz chciał sprowadzić rywala do parteru, ale Cannonier za każdym razem doprowadzał do wymian w stójce. Amerykanin miał przewagę na początku trzeciej rundy, ale Błachowicz zdołał obalić swojego rywala i kontrolował walkę do samego końca. Udowodniła to jednogłośna decyzja sędziów o jego zwycięstwie - wszyscy punktowali 29-28 na korzyść Polaka. Przy ogłaszaniu decyzji sędzia pomylił się i początkowo podnosił rękę... Amerykanina.

34-letni Błachowicz wygrał tym samym drugą walkę z rzędu. Ostatnio pokonał Devina Clarka podczas gali w Gdańsku. Początkowo Cannonier miał walczyć w Winnipeg z Rodrigo Nogueirą, ale ten naruszył przepisy antydopingowe. Walka została oficjalnie potwierdzona dopiero na początku listopada. Przed walką Błachowicz zajmował 15. miejsce w rankingu wagi półciężkiej, natomiast jego rywal był o jedną pozycję wyżej.