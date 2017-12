Zabawa poprzez sport, czyli III Mikołajkowa Olimpiada Pływacka zorganizowana przez Otylię Jędrzejczak

Olimpiada rozpoczęła się w sobotę rano i potrwa do niedzielnego popołudnia. - Serce mi się cieszy, gdy widzę tak dużą grupę małych pływaków na tym wspaniałym basenie. Pływanie jest jedną z dyscyplin mojego pięcioboju nowoczesnego i jest mi tym bardziej bliskie, że właśnie od pływania rozpoczynałam swoją przygodę ze sportem – mówiła Oktawia Nowacka. Brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro jest gościem specjalnym imprezy.

- Naszym hasłem jest zabawa poprzez sport. Jestem zdania, że ta zabawa jest na tym etapie dla tych dzieci bardzo ważna, decydująca. A zawody są doskonałym przerywnikiem w trakcie ciężkich treningów, bo przecież wiadomo, jak wygląda pływacki trening – dodaje Otylia Jędrzejczak.

Mistrzyni olimpijska z Aten jest dla dzieci uprawiających pływanie wielką inspiracją. – Urodziłam się w 2004 roku, gdy pani Otylia osiągała największe sukcesy w Atenach. Widziałam jej starty na youtubie, obejrzałam chyba wszystkie wywiady. Jest dla mnie wielką inspiracją, a najważniejsze jest, że jest na tych zawodach osobiście i rozmawia z nami – mówi Wiktoria, 13-letnia pływaczka z Legnicy. Jej młodsza koleżanka z Gdańska – Julia – podkreśla, że marzy, by być kiedyś taką gwiazdą, jak Otylia. – Pani Otylia jest naszą wielką bohaterką – podkreśla.

Jędrzejczak poświęca dzieciom masę czasu – Mikołajkowa Olimpiada Pływacka nie jest jedynym projektem realizowanym przez jej fundację. Niedawno zakończyła się choćby seria „Otylia Swim Tour”, która odbywała się w wielu ośrodkach w Polsce. – Mam nadzieję, że uda się nam wyszkolić mistrzów. Ale, podkreślam to jeszcze raz, teraz najważniejsze jest, by dzieciaki dobrze się bawiły – mówi najlepsza polska pływaczka w historii.

Uczestnicy zawodów dostali bardzo bogate pakiety startowe, o co zadbali sponsorzy imprezy. – Jestem bardzo wdzięczna sponsorom, m.in. firmom Sante i Olimp za to, bo wiem, jak to jest ważne dla dzieciaków. Gdy ja byłam w ich wieku takich pakietów nie dostawaliśmy – śmieje się Jędrzejczak. Organizatorami imprezy są Fundacja Otylii Jędrzejczak i miasto Dębica, a impreza jest współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W sobotę wieczorem dla uczestników Olimpiady zostanie zorganizowana wielka dyskoteka. W jej trakcie dzieci znów spotkają się z Otylią i będą świętować razem z nią urodziny. Mistrzyni olimpijska kilka dni temu skończyła 34 lata.