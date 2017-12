KMŚ. Porażka bełchatowian z Lube. Skra zagra o brąz

Skra rozpoczęła sobotni półfinał od bardzo dobrej gry w ataku i pewnego przyjęcia. Wyróżniającą się postacią był Bartosz Bednorz (67 procent dokładności w defensywie, 50 w ataku). Zespół Roberto Piazzy prowadził od stanu 8:5 przez większość partii, od połowy seta utrzymując dwa punkty zapasu. Świetnie w obronie grał Kacper Piechocki, a w ataku Milad Ebadipour (75 procent skuteczności). W końcówce bełchatowianom zabrakło jednak zimnych głów – cztery ostatnie akcje przegrali przez błędy lub niedociągnięcia np. nieprawidłową reakcję na zagrywkę Lube (23:25).

Od początku drugiego seta gra Lube oparta w ofensywie na Cwetanie Sokołowie (88 procent skuteczności) przynosiła włoskiemu zespołowi sporo korzyści. Słabiej prezentował się Ebadipour, jednak zastąpienie go Nikołajem Penczewem nie pomogło gubiącej punkty w polu serwisowym Skrze (17:21). Bełchatowianie znów przegrali 23:25 i to podłamało ich również na starcie trzeciej partii (0:5). Zespół Roberto Piazzy starał się odrobić straty, jednak było o to bardzo ciężko (10:15). Próżno było szukać ciekawych akcji ze Srećko Lisinacem atakującym w drugiej linii czy skutecznych

„gwoździ” Mariusza Wlazłego (te drugie rywale podbijali). Nawet kiedy Skra w końcu wyrównała (21:21), to błyskawicznie straciła punkty przez błędy oraz czerwoną kartkę (23:25).

Mecz zakończył się awansem Cucine Lube Civitanova do finału Klubowych Mistrzostw Świata. Włoski zespół zagra w nim z Zenitem Kazań, natomiast Skra o brąz rywalizować będzie z Sadą Cruzeiro.

PGE Skra Bełchatów – Cucine Lube Civitanova 0:3 (23:25, 23:25, 23:25)