KMŚ. Zenit Kazań finalistą turnieju - detronizuje Sadę Cruzeiro. Dobry mecz Leona!

Od początku oba zespoły utrzymywały wynik w granicach remisu i dopiero w połowie seta Zenitowi udało się wyjść na dwupunktowe prowadzenie. To wszystko dzięki mniejszej dokładności przyjęcia Sady, która ewoluowała w sytuacyjne wystawy i plasy w trzeciej piłce. Brazylijskiemu zespołowi zdarzyły się ponadto pojedyncze błędy własne, co poskutkowało rezultatem 21:17 dla drużyny z Kazania. Obrońca tytułu nie dał jednak za wygraną, a kluczem do odrobienia strat okazały się koncentracja bloku na Wilfredo Leonie i nie zwalnianie ręki w polu serwisowym (23:23). Dwie pomyłki Sady zakończyły set wynikiem 25:23 dla Zenita, co i tak było zaskoczeniem zważywszy na 22 procentowe przyjęcie, które utrzymywała przegrana drużyna.

Przewaga Zenita w drugim secie zaczęła rosnąć po błędzie dotknięcia siatki przez Simona (11:7). Dalej wszystko potoczyło się lawinowo. Mimo ogólnie lepszego przyjęcia (48 procent Sady, indywidualnie 88 procent Filipe) drużyna z Brazylii zaczęła popełniać błędy w defensywie i stawiała raczej na plasy. Aleksander Butko rozłożył atak bardziej równomiernie niż w poprzednim secie (8 – Leon, 9 – Michajłow), co rozbiło taktykę gry na siatce Sady (25:19).

Równie błyskawicznie urosła przewaga Zenita w trzeciej partii. Atak Michajłow-Leon funkcjonował bez większych przestojów, natomiast skuteczność Leala nie powalała. Co ciekawe, zespół z Kazania był w stanie wygrać mimo braku lewego skrzydła w ofensywie w postaci Matthew Andersona. Amerykanin słabo radził sobie w ataku, jednak wspierał swój zespół przyjęciem i punktową zagrywką (20:15). Mecz zakończył się awansem drużyny Władymira Alekno do finału Klubowych Mistrzostw Świata po skutecznej akcji Zenita.

Zenit Kazań – Sada Cruzeiro (25:23, 25:19, 25:18)