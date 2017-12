LFN 8: Double Trouble. Niezwykła gala w Łodzi [TRANSMISJA]

Z okazji drugich urodzin działalności Ladies Fight Night organizatorzy przygotowali podwójną galę. W sobotę w Łodzi odbędzie się kolejne 10 pojedynków. W walce wieczoru podczas LFN 8 w formule MMA walczyć będą Carolina Jimenez znana z naszej poprzedniej gali "IRA" w Ossie z Maguy Berchel (Francja). Z kolei Łodzianka, Katarzyna Sadura skrzyżuje rękawice ze Stephanie Egger (Szwajcaria), która znana jest również z walk w organizacji Invicta. Sadura ostatnio wygrała pojedynek w Poznaniu z bardzo doświadczoną Suvi Salmiemies (Finlandia).

Zapraszamy na relację na żywo z gali LFN 8:

Karta walk:

Walka wieczoru:

MMA 57 kg: Carolina Jimenez (6-0) vs. Maguy Berchel (8-2)

Pozostałe pojedynki:

MMA 61 kg: Katarzyna Sadura (3-2) vs. Stephanie Egger (2-1)

K1 56 kg: Małgorzata Dymus (2-2) vs. Joanna Różańska (1-0)

MMA 57 kg: Judyta Rymarzak (0-0) vs. Marta Waliczek (0-0)

K1 57 kg (catchweight): Patricia Axling (27-3) vs. Cindy Silvestri (26-12-1)

MMA 52 kg: Sylwia Juśkiewicz pok.. Saminę Kamal Beik przez TKO w 2. rundzie

MMA 57 kg: Elina Kallionidou pok. Barbarę Nalepkę przez poddanie w 2. rundzie

K1 48 kg: Natalia Leciejewska pok. Karolinę Kubiak przez niejednogłośną decyzję sędziów

MMA 52 kg: Weronika Zygmunt pok. Karolinę Iverenovą jednogłośną decyzją sędziów

MMA 50 kg (catchweight): Minna Grusander pok. Hannę Gujwan przez poddanie (duszenie zza pleców, runda 2)