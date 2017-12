Premier League. Carlo Ancelotti zostanie trenerem Chelsea?

Jak donosi Ian Garry z Daily Record, Carlo Ancelotti może zastąpić Antonio Conte. Do zmiany na ławce trenerskiej może dojść po zakończeniu obecnego sezonu, ale jest możliwe także inne rozwiązanie.

Chelsea praktycznie straciła już szanse na mistrzostwo Anglii, bo fenomenalną formę formę prezentuje Manchester City, który wygrał 15 ostatnich meczów, a Chelsea traci już 14 punktów do lidera. Źle to wygląda również w Lidze Mistrzów, bo w 1/8 angielski klub zmierzy się z Barceloną, co oznacza niezwykle trudny dwumecz.

Garry pisze w Daily Record, że Ancelotti niemal na pewno obejmie klub po zakończeniu sezonu. Co więcej, jeśli Chelsea odpadnie z Barceloną w 1/8, to Conte może pożegnać się z pracą jeszcze w czasie trwania sezonu. Abramowicz nie jest ponoć zadowolony z pracy z włoskiem szkoleniowcem, który kilka razy krytykował politykę transferową klubu.

Ancelotti był już trenerem Chelsea w latach 2009/2011. Wywalczył wówczas Puchar Anglii mistrzostwo kraju.