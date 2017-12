LFN 7: Double Trouble. Popis Sormovej, piorunująca Biegajło - wyniki

Sormova od początku do końca kontrolowała krótki pojedynek z byłą zawodniczką UFC, którą w narożniku wspierał m.in. Krzysztof Jotko. Czeszka już w pierwszej rundzie, po kilku trafionych ciosach w parterze, zapięła rywalce balachę i wygrała walkę wieczoru.

Trzecie zwycięstwo z rzędu przez nokaut odniosła Katarzyna Biegajło. Utalentowana Polka po kilku sekundach walki wystrzeliła prawym prostym i mocno zamroczyła rywalkę, która nie była w stanie kontynuować pojedynku.

Double Trouble

Z okazji drugich urodzin działalności Ladies Fight Night organizatorzy przygotowali podwójną galę. W sobotę w Łodzi odbędzie się kolejne 9 pojedynków. W walce wieczoru podczas LFN 8 w formule MMA walczyć będą Carolina Jimenez znana z naszej poprzedniej gali "IRA" w Ossie z Maguy Berchel (Francja). Z kolei Łodzianka, Katarzyna Sadura skrzyżuje rękawice ze Stephanie Egger (Szwajcaria), która znana jest również z walk w organizacji Invicta. Sadura ostatnio wygrała pojedynek w Poznaniu z bardzo doświadczoną Suvi Salmiemies (Finlandia).

Wyniki gali LFN 7:

Walka wieczoru:

MMA 52 kg: Magdalena Sormova pok. Cristinę Stanciu przed poddanie (balacha, runda 1)

Pozostałe:

K1 50 kg: Żaneta Cieśla pok. Silvię La Notte decyzją sędziów (2 do remisu)

MMA 57 kg: Katarzyna Biegajło pok. Olgę Yakimchyk przez TKO (runda 1)

K1 63,5 kg Katarzyna Posiadała pok. Ericę Bjornestrand decyzją sędziów (2 do remisu)

K1 50 kg (catchweight): Josefine Knutson pok. Monikę Bohn (niezdolność do walki, runda 2)

MMA 64kg (catchweight): Zarah Fairn pok. Izabelę Badurek przez KO (runda 1)

K1 60 kg: Tereza Dvorakova pok. Joannę Walorską przez TKO (runda 3)

MMA 57 kg: Katarzyna Lubońska pok. Evelinę Puidaite jednogłośną decyzją sędziów

K1 52 kg: Sandra Drabik pok. Magdalenę Kasprzyk jednogłośną decyzją sędziów