Ekstraklasa. Wielkie emocje we Wrocławiu - Śląsk skromnie pokonał Jagiellonię. Goście nie wykorzystali karnego w "akcji meczu"

Obie drużyny rozpoczęły mecz bardzo ofensywnie. Novikovas dwukrotnie mógł się wpisać na listę strzelców, ale jego strzały minęły prawy słupek bramki Słowika. Aktywni byli Świderski i Cernych – Litwin otrzymał nawet żółtą kartkę. Śląsk nie pozostawał dłużny i też mógł wyjść na prowadzenie. Szczególnie żałować miał czego Piech. Najpierw po małym zamieszaniu trafił w słupek bramki Pawełka, a potem przez zmyłkę Runje zamiast oddać strzał, odbił piłkę kolanem na aut. Strzałów nie brakowało, ale pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Osiem minut po rozpoczęciu drugiej części gry Śląsk wyszedł na prowadzenie. Fantastycznym podaniem popisał się Chrapek, a Piech nie miał problemów z wykorzystaniem sytuacji sam na sam. Posłał piłkę między nogami Pawełka i zdobył swoją siódmą bramkę w tym sezonie.

Ciesząc się, podbiegł do Jana Urbana, który po meczu stwierdził, że władzom klubu "brakuje klasy". Chodziło mu o to, że został zwolniony jeszcze przed meczem z Jagiellonią, a piątkowe zwycięstwo najprawdopodobniej nic nie zmieni. Wciąż czekamy jednak na ostateczną decyzję w tej sprawie.

Nie minęło pięć minut, jak sędzia podyktował rzut karny dla Jagiellonii. Jego zdaniem Robak dotknął piłkę ręką we własnym polu karnym, ale powtórki pokazały, że się mylił. Do jedenastki podszedł Novikovas i strzelił, ale Słowik znakomicie wyczuł jego intencje i odbił piłkę. Przewrotką próbował dobijać jeszcze Wlazło, a atomowy strzał Świderskiego obił tylko poprzeczkę. Była to bardzo widowiskowa akcja, która nie przyniosła skutku drużynie gości.

Śląsk cofnął się do defensywy, a zawodnicy Jagiellonii nie byli w stanie trafić do siatki. Do końca meczu wynik nie uległ zmianie. Zwycięstwo pozwoliło drużynie z Wrocławia awansować na dziesiąte miejsce w ligowej tabeli. Jagiellonia utrzymała trzecią pozycję.