UEFA odrzuciła wniosek AC Milan. Gigantowi grozi nawet wykluczenie z pucharów

Milan latem wydał na transfery ok. 200 mln euro. To dzięki przejęciu klubu przez nowych właścicieli. Włosi chcieli porozumieć się z UEFA w tej sprawie, lecz europejska federacja odrzuciła wniosek po zbadaniu dokumentacji. Finanse Milanu zostaną ponownie zbadane na początku 2018 roku.

Federacja ma skupić się głównie na refinansowaniu pożyczek (muszą zostać spłacone do października 2018 roku) oraz gwarancji finansowych udzielonych przez głównego akcjonariusza. Plan Milanu okazał się niemożliwy do zrealizowania. Mediolańczycy liczyli m.in. na awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, ale to jest już praktycznie niemożliwe - zespół zajmuje dopiero 7. miejsce w tabeli z 11 pkt straty do czwartej AS Romy (która ma jeszcze zaległy mecz do rozegrania).

Z tego względu "Rossoneri" mogą zostać zmuszeni do sprzedaży latem jednego lub dwóch piłkarzy; mogą to być np. Gianluigi Donnarumma czy Andre Silva.

Jeśli UEFA stwierdzi, że Milan złamał przepisy FFP, może nałożyć na włoski klub limity wydatków na transfery lub na wynagrodzenia piłkarzy. W grę wchodzi również kara finansowa, uszczuplenie kadry w europejskich rozgrywkach lub nawet wykluczenie - co jest najostrzejszą możliwą karą.