Transfery. Gianluigi Donnarumma do Juventusu, a Wojciech Szczęsny do Milanu?

Donnarumma prawdopodobnie odejdzie z Milanu. 18-latek ma narzekać na "przemoc psychiczną" jakiej miał doznać przy podpisaniu nowej umowy z włoskim gigantem latem tego roku. Raiola, czyli jego agent, poszukuje mu już nowego klubu - miałby nim zostać Juventus lub Paris Saint-Germain.

Po tym sezonie karierę ma zakończyć Gianluigi Buffon. Jego następcą w "Starej Damie" miał zostać Wojciech Szczęsny, ale Raiola chce doprowadzić do wymiany bramkarzy. Juventus miałby zapłacić 40-50 mln euro Milanowi za Donnarummę i dorzucić w pakiecie Szczęsnego.

Oba kluby latem dogadały się już przy dwóch transferach. Do Mediolanu powędrował Leonardo Bonucci, za to do Turynu trafił Mattia De Sciglio. Więcej o niepewnej przyszłości Donnarummy - który podczas ostatniego meczu był obrażany przez własnych kibiców - w tym tekście >>