Ekstraklasa. Korona zremisowała z Piastem po nudnym meczu i bramkach w samej końcówce

Pierwsze spotkanie 21. kolejki LOTTO Ekstraklasy z pewnością zawiodło. Jeszcze w pierwszej połowie miny obu trenerów mówiły same za siebie, ponieważ choć zawodnicy próbowali stwarzać sobie okazje, to nie byli w stanie zagrozić bramce przeciwnika. Swoje szanse mieli Dejmek i Rychlicki, ale nie potrafili trafić głową do bramki, a także Jankowski, który dwukrotnie nie wykorzystał sytuacji sam na sam z Gostomskim.

Trudno to sobie wyobrazić, ale druga połowa była jeszcze bardziej nudna niż pierwsza. Korona próbowała stworzyć okazje, ale jej gra była wyjątkowo nieskuteczna. Wielu kibiców opuściło stadion jeszcze przed końcowym gwizdkiem sędziego i można powiedzieć, że sporo stracili.

W 77. minucie na boisku pojawił się Konstantin Vassiljev i osiem minut później wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Oddał ładny strzał obok interweniującego Gostomskiego, a piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki.

Podopieczni Waldemara Fornalika długo się nie nacieszyli wynikiem, ponieważ chwilę później był już remis. Jeden z obrońców Piasta popełnił błąd podając do Rusova, Bramkarz próbował jeszcze ratować sytuację, ale Kacharava zablokował piłkę, która wtoczyła się powoli do bramki.

Sędzia niebawem zakończył spotkanie. Wynik 1:1 nie pomógł żadnej z drużyn jeśli chodzi o sytuację w ligowej tabeli. Korona wciąż zajmuje siódmą pozycję, Piast jest 13.