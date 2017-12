Droga do Pjongczang. Zwycięstwa Johannesa Boe i Josefa Ferstla

PONTUS LUNDAHL/AP

Norweg Johannes Thingnes Boe wygrał sprint na 10 km biathlonowego Pucharu Świata we francuskim Annecy. Za to Niemiec Josef Ferstl wygrał supergigant alpejskiego Pucharu Świata we włoskiej Val Gardenie.

Boe odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu. Drugie miejsce ze stratą 21,1 s. zajął Martin Fourcade, lider klasyfikacji generalnej. Francuz ma 20 pkt przewagi nad Norwegiem. Niespodziewanie trzecie miejsce ze stratą 34,7 s zajął Francuz Antonin Guigonnat. Najlepszy z Polaków był Łukasz Szczurek, który zajął 66. miejsce. Za nim znaleźli się Grzegorz Guzik (83.) oraz Andrzej Nędza-Kubiniec (3.22,8). Żaden z nich nie wystartuje w sobotnim biegu na dochodzenie. Triumf Ferstla Za to zawody supergigantu alpejskiego PŚ wygrał Josef Ferstl, dla którego to najlepszy wynik w karierze. Tuż za nim uplasowali się dwaj Austriacy - Max Franz (+0,02) i Matthias Mayer (+ 0,1). Po dziewięciu zawodach w klasyfikacji generalnej prowadzi Norweg Henrik Kristoffersen z 285 pkt. Na drugim miejscu znajdują się ex aequo jego rodak Aksel Lunds Svindal oraz Austriak Marcel Hirscher z 274 pkt. W klasyfikacji supergiganta - po trzech zawodach - najlepszy jest Norweg Kjetil Jansrud (180 pkt), a tuż za nim są Austriacy Vincent Kriechmayr (174 pkt) i Max Franz (172 pkt).