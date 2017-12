PŚ w Engelbergu. Kraft wygrywa kwalifikacje. Polacy w czołówce

Stefan Kraft znów przypomniał o sobie świetnym skokiem. Jego próba na 134,5 metra dała mu zwycięstwo w eliminacjach do sobotnich zawodów w Engelbergu. Tuż za nim był Richard Freitag (132 m), a także Markus Eisenbichler (128 m). Kolejne dwa miejsca przypadły Dawidowi Kubackiemu i Maciejowi Kotowi.

Już w treningach Dawid Kubacki i Kamil Stoch pokazali, że są w niezłej formie. Obie serie padły łupem zwycięzcy Letniego Grand Prix - Dawida Kubackiego, a Kamil Stoch był odpowiednio szósty i drugi. W pierwszej serii Kubacki poszybował aż 142 metry, co było wynikiem tylko dwa metry gorszym od rekordu obiektu. Najgorzej z Polaków wyglądał za to Maciej Kot (44. i 43).

W kwalifikacjach okazało się jednak, że Kot także potrafi latać. Polak poszybował aż 130 metrów, co oznaczało 5. miejsce. Nie był to najlepszy wynik z biało-czerwonych, bo lepiej skoczył Dawid Kubacki. Polak osiągnął co prawda tylko 128,5 metra, ale zrobił to w trudnych warunkach. W rezultacie dało mu to czwarte miejsce. Dobrze wypadł także Stefan Hula, który skoczył 127,5 metra - 9. miejsce.

Z dużo gorszej strony pokazał się Kamil Stoch, który poleciał zaledwie 122 metry, co przełożyło się na 37. miejsce w kwalifikacjach. Polak był bardzo zły po swoim skoku i było widać, że liczył na znacznie lepszy wynik.

Pewny awans do sobotniego konkursu zaliczyli także Jakub Wolny (122 m, 40. miejsce ) oraz Piotr Żyła (125 metrów, 17. miejsce). Oznacza to, że biało-czerwoni w komplecie awansowali do zawodów.

Wyniki kwalifikacji pokazują, że polscy skoczkowie są w ścisłej czołówce Pucharu Świata, co prawda brakuje im powtarzalności, ale ich forma ciągle idzie do góry i być może już w Engelbergu doczekamy się kolejnego indywidualnego podium.

Sobotni konkurs indywidualny zostanie rozegrany o godzinie 15.30 - Relacja na żywo w Sport.pl - To jest Twój Live.