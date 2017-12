Jupp Heynckes: Lewandowski jest jak Klaus Fischer albo ja. Ale na pewno nie jak Gerd Mueller!

Lewandowski strzelił we wtorek swojego gola nr 166 w Bundeslidze, co oznacza, że Polak wskoczył do TOP 10 strzelców w historii Bundesligi (ex aequo z Hannesem Löhrem). Gol z FC Koeln oznacza też, że Polak ma już 53 bramki w 2017 roku. Udało mu się tego dokonać w zaledwie 53 meczach. Leo Messi również ma 53 bramki, ale potrzebował do tego 60 spotkań. Cristiano Ronaldo ma 52 bramki w 58 meczach

- Ciężko powiedzieć, czy wtedy było łatwiej o bramki. Wiem jednak, że w moich czasach byłby takim napastnikiem, jak Klaus Fischer albo ja. Ale na pewno nie jak Gerd Mueller! Lewandowski to gracz światowego formatu, ale Mueller był lepszy - powiedział Jupp Heynckes w rozmowie ze sport1.de

Gerd Mueller prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii z wynikiem 365 bramek. Lewandowski jest dziesiąty (166 bramek)

Trener Bayernu Monachium zaważył, że Polak to piłkarz klasy światowej. - Wnosi także wiele do naszej szatni. Jest dobrym przykładem dla innych - dodał 72-latek.

Robert Lewandowski będzie miał jeszcze dwie szanse na poprawę swojego dorobku bramkowego w 2017 roku.