Niesamowity rzut przyszłej gwiazdy NBA. Luka Doncić "trafił z parkingu"

Wyczynu 18-letniego Słoweńca nie umniejsza fakt, że nie był to rzut na zwycięstwo czy dogrywkę, ani to, że Real prowadził wysoko. Bo przecież nie co dzień zdarza się, by w meczu Euroligi z wielkim rywalem - Barceloną - trafiano na równo z syreną po rzucie przez całe boisko.

Doncić po celnym rzucie uśmiechnął się. - Miałem furę szczęścia przy tym rzucie, choć przyznam, że podobne zagrania trenuję, ale z trafianiem jest różnie. A tu się udało niesamowicie. Barcelona doszła nas na 10 punktów, trzeba było jakoś odpowiedzieć - powiedział po meczu.

18-latek był najlepszym strzelcem swojej drużyny. Rzucił 16 punktów, miał do tego siedem asyst i sześć zbiórek. W wygranym 87:75 meczu z Barceloną popisał się jeszcze taką akcją.

Luka Doncić jest jedną z największych nadziei europejskiej koszykówki. 18-latek jest jednym z liderów Realu Madryt, we wrześniu ze Słowenią zdobył mistrzostwo Europy, a w czerwcu przyszłego roku zostanie wybrany z wysokim numerem w drafcie NBA. Oczekiwania wobec niego są spore, ale Słoweniec nie zawodzi. Ze średnią 20,5 punktu na mecz jest drugim strzelem Euroligi, a pod względem efektywności (tzw. Index Rating) jest najlepszy.