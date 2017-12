Złe informacje dla Arkadiusza Milika. Napoli ściąga Inglese

Prezydent Napoli Aurelio De Laurentiis potwierdza, że Roberto Inglese dołączy do klubu w styczniu. Klub sprowadził napastnika latem tego roku, ale od razu wypożyczono go do Chievo, by ten miał więcej szans na grę. Ma to związek z tym, że Arkadiusz Milik nie będzie mógł być wartościowym punktem zespołu w nadchodzącej rundzie.

Kontuzja Milika sprawiła jednak, że Napoli ściągnie zawodnika już w styczniu. - Milik powinien wrócić w styczniu, ale Inglese również dołączy - powiedział prezydent klubu.

Oznacza to, że po przyjściu Inglese, Arkadiusz Milik będzie prawdopodobnie wyborem numer trzy do składu Napoli. Przed Polakiem będzie świetnie grający Mertens oraz własnie Inglese.

Inglese trafił do Napoli pod koniec letniego okienka. Klub Zielińskiego i Milika zapłacił za 26-latka 7 milionów euro.

W trwającym sezonie Inglese strzelił dla Chievo 6 bramek w 15 meczach. Decyzja o ściągnięciu napastnika może oznaczać duże problemy dla Arkadiusza Milika, który przechodzi rehabilitacje po drugim zerwaniu więzadeł krzyżowych. Polak wraca powoli do treningów, ale gotowy w 100% będzie prawdopodobnie dopiero w marcu.